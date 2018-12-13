Валуев ответил Усику про защиту Лавры

Москва, , 13:51 — REGNUM Позиция абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика в отношении его готовности защищать Киево-Печерскую Лавру от нападок украинских неонацистов заслуживает уважения. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, знаменитый боксер Николай Валуев («Единая Россия»).

Парламентарий считает, что на Украине проводится спланированная акция по расколу и дальнейшему захвату церковной собственности. В связи с этим последовательная позиция Усика способна повлиять на общественное мнение, подчеркнул Валуев.

«Он всегда отличался принципиальностью, и я его за это уважаю», — цитирует РИА ФАН Валуева.

Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик в интервью СМИ подчеркнул, что в случае нападения на Киево-Печерскую Лавру украинских неонацистов он встанет «на сторону монахов».

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