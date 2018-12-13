Рязанский губернатор не считает программу благоустройства сорванной

Рязань, , 13:49 — REGNUM Губернатор Рязанской области Николай Любимов не считает программу по благоустройству городского пространства в Рязани проваленной. Об этом он заявил во время «прямой линии» 13 декабря, отвечая на вопрос жителя областного центра. По словам главы области, в большинстве дворов работы были приняты. Там, где были проблемы, ведется претензионная работа.

«Я не считаю, что программа провалена. Во-первых, мы в городе в этом году благоустраивали дворы по двум направлениям. Первое — федеральная программа по созданию комфортной городской среды, вторая — региональная программа поддержки местных инициатив. Есть несколько адресов, в которых грубо сорвали сроки подрядчики, причем, наши, рязанские подрядчики. И там необходимо ситуацию поправлять, причем достаточно быстро, и продолжать делать, что не сделано в этом году. В большинстве дворов приемка все-таки состоялась», — сказал Николай Любимов.

По словам главы региона, необходимо достаточно серьезно контролировать работы. Причем не когда они завершаются, но и когда только начинаются и идут. Важно, что контролировать могут и сами жители. Кроме того, по мнению Николая Любимова, чиновники должны более тщательно подходить к выбору подрядчиков.

«Сейчас мы тех подрядчиков, которые допустили нарушение сроков или нарушения при производстве работ, обязательно постараемся включить в лист недобросовестных поставщиков и подрядчиков. Сейчас эта работа проводится: по расторжению договоров, по взысканию неустоек», — отметил губернатор.

По словам Николая Любимова, в 2019 году в городе проведут ремонт дворов, а также площади Ленина (где в 2018 году тоже были проблемы), парка Горького и Центрального парка культуры и отдыха.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Контрольно-счетная палата Рязанской области выявила нарушения при реализации программы формирования современной городской среды — чиновники оплатили работы с завышением объемов и стоимости в общей сложности на 7,8 млн рублей. Материалы проверки переданы в прокуратуру области. Кроме того, по данным на 10 декабря, было освоено всего 18% предусмотренных денег.

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