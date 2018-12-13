Омичей возмутила облезлая новогодняя ёлка в центре города

Омск, , 13:37 — REGNUM В омских пабликах в соцсетях появилась фотография странной новогодней ёлки, установленной в центре города — на площадке за торговым центром на ул. Красный путь. Состояние дерева вызвало у горожан большие вопросы. Ёлку в комментариях под фото они назвали «облезлой», «позорной» и «ободранной».

Дерево на фото, хоть оно и украшено игрушками и разноцветными флагами, действительно выглядит не лучшим образом. Почти половины веток нет, ствол накренился, вокруг рассыпаны иголки.

«Вот такая вот ёлочка стоит в центре, недалеко от ост. Рабиновича на детской площадке… На украшение города к Новому году было выделено полмиллиона … Можно без комментариев», — подписал фотографии автор поста, появившегося на странице паблика «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».

»Что это за огрызок ёлки?» — удивился один из подписчиков паблика.

«Нужно премию всем выдать, кто её поставил!» — иронизирует ещё один омич.

«Прошлогоднюю, наверное, выделили», — шутят горожане.

Ещё один омич подписчик, что эта ёлка вызывает чувство жалости и стыда, а не радости и веселья.

Добавим, представители паблика городских властей «Город Омск» в комментариях отметили, что мэрия к этой ёлке отношения не имеет:

«Ёлку установили жители близлежащих домов для проведения праздничных мероприятий. Средств на эти цели не выделялось. Управляющая компания по просьбе омичей планирует заменить её на другое дерево».

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, работы по оформлению мест проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового, 2019, года, обойдутся Омску примерно в полмиллиона рублей. Город украсят световыми конструкциями, гирляндами, бусами, шарами, новогодними деревьями.

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