После создания Солнечногорского округа число чиновников сократят в два раза

Красногорск, 13 декабря 2018, 13:36 — REGNUM После преобразования 11 муниципалитетов Подмосковья в Солнечногорский городской округ число чиновников в районе сократится в 1,5−2 раза. Об этом заявил глава Солнечногорского муниципального района Владимир Слепцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
«Сейчас приблизительно в целом около 300 чиновников. Эта цифра уменьшится в полтора-два раза», — заявил Слепцов.
Он также сообщил, что выборы главы Солнечногорского городского округа и 25 депутатов состоятся в апреле 2019 года. В настоящий момент Слепцову уже предложили возглавить новое городское образование.
«Сегодня, объединившись, мы будем уже планировать единый бюджет с пониманием, каким образом должен развиваться муниципалитет. Исходя из этого мы сможем понимать, как мы можем сэкономить средства», — подчеркнул он.
Всего проведение административной реформы займёт около четырех месяцев.
Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Московской областной думы приняли закон о создании Солнечногорского городского округа на территории Подмосковья. Так, будут объединены территории городских поселений Андреевка, Менделеево, Поварово, Ржавки, Солнечногорск, сельских поселений Кривцовское, Кутузовское, Луневское, Пешковское, Смирновское, Соколовское.
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