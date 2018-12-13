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Мэрия через микроблог борется с пробками в Москве

Общество

«Снегопад усилится к вечернему часу пик»

Мэрия через микроблог борется с пробками в Москве
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пробка

Москва, 13 декабря 2018, 13:29 — REGNUM  Автовладельцам Москвы следует отказаться от использования машин из-за усиления снегопада, предложили 13 декабря в информационном центре Транспортного комплекса Москвы.

«Снегопад усилится к вечернему часу пик. По возможности, откажитесь сегодня вечером от поездок на личном автомобиле. Пользуйтесь городским транспортом», — написали в микроблоге «Московский транспорт».

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Пробки», затруднения на дорогах продлятся до вечера. По состоянию на 13:00 они оцениваются в 6 баллов, через час будет 7 баллов, а к вечеру и вовсе ухудшится до 9 баллов.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики сообщили о шлейфе снеговых туч над Москвой

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Автотранспортные проблемы Москвы
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