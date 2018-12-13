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Синоптики Казахстана предупредили о возможных подтоплениях

Общество

Возможны образования зажоров на водных объектах востока, юго-востока и юго-запада страны

Синоптики Казахстана предупредили о возможных подтоплениях
Николай Богданов-Бельский. Переправа. 1915

Астана, 13 декабря 2018, 13:30 — REGNUM  В некоторых регионах Казахстана возможны подтопления из-за неустойчивых ледовых явлений. Об этом говорится в штормовом предупреждении, опубликованном 13 декабря агентство «КазТАГ».

В сообщении отмечается, что возможны образования зажоров на водных объектах востока, юго-востока и юго-запада страны. Данное явление может привести к стеснению русел рек и подъема уровня воды.

Кроме того, с повышением температуры на востоке и юго-востоке возможно формирование талого снега.

Отметим, на юге Казахстана ожидается потепление. В частности, в Туркестанской области в пятницу, 14 декабря, температура воздуха днем может составить плюс 9 градусов, ночью — опустится до минус 1 градуса.

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