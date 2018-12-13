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В ЮАР пройдет первая выставка каннабиса

Общество

На ней будут показаны различные методы выращивания конопли

В ЮАР пройдет первая выставка каннабиса
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Конопля

Претория, ЮАР, 13 декабря 2018, 13:28 — REGNUM  13 декабря в столице ЮАР Претории впервые с момента легализации выращивания и хранения каннабиса в стране открывается выставка этого растения. Об этом сообщает агентство Prensa Latina.

Выставка имеет информативный характер. Ее цель — продемонстрировать различные методы выращивания каннабиса. Международные эксперты проведут конференции по этой теме.

Эта выставка будет проводиться ежегодно в различных местах. Помимо Претории, местом проведения станут города Кейптаун и Дурбан.

Конституционный суд ЮАР узаконил выращивание и хранение каннабиса в домашних хозяйствах, однако торговля растением или его семенами остается вне закона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре парламент Новой Зеландии одобрил закон о разрешении употребления марихуаны в медицинских целях.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новой Зеландии легализовали медицинское употребление марихуаны

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Легализация наркотических средств
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