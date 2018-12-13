Борьба за бюджетные места в Воронежском госуниверситете дошла до Москвы

Воронеж, , 13:12 — REGNUM Факультет журналистики Воронежского госуниверситета может получить дополнительные бюджетные места в 2020 году — при том, что в 2018 году журфак был их полностью лишен, в 2019 году бюджетные места вернули, но в меньшем количестве, чем в 2017 году.

С просьбой «учесть мнение факультета журналистики ВГУ о необходимости увеличения бюджетных мест» на 2020−2021 учебный год обратился к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову депутат Государственной думы РФ, представляющий Воронежскую область, Андрей Марков («Единая Россия»). Поводом к обращению стало существенное сокращение бюджетных мест на факультете журналистики Воронежского госуниверситета и на факультетах гуманитарной направленности в целом при сохранении общего числа мест в вузе.

«В мой адрес поступило обращение декана Владимира Тулупова с просьбой оказать содействие в проблеме сохранения высокого уровня обучения журналистских кадров в ВГУ… Факультет является одним из ведущих центров по подготовке медиакадров в стране. Обширные научные наработки могут быть утеряны вследствие сокращения штата при сокращении бюджетных мест», — цитирует обращение депутата «Коммерсантъ-Воронеж».

"У нас большой резонанс вызывают любые темы, связанные с патриотизмом, историей, оценкой нашего прошлого, с взаимоотношением России и внешнего мира. Отсутствие подготовленных специалистов в этой сфере может столкнуть общество в эмоциональную сферу, близкую к мракобесию. Специалисты-гуманитарии должны благотворно влиять на людей, просвещать их», — пояснил изданию депутат.

Сам Тулупов в обращении к депутату, которое и стало поводом для запроса в Миннауки, сообщил, что на 2019−2020 учебный год факультету выделено 45 бюджетных мест, однако, по утверждению декана, факультет может обучать до 132 бюджетников, и предлагает выделить факультету 192 места по всем направлениям. Декан обращает внимание, что из-за введения подушевого финансирования в вузах сокращение числа студентов повлияет на число ставок преподавателей.

Между тем, первый проректор— проректор по учебной работе ВГУ Елена Чупандина назвала обращение декана «странным фальстартом», отметив, что при распределении мест в вузе всегда учитывают пожелания факультетов, отметив, что общее число бюджетных мест в вузе не меняется.

Как сообщало ИА REGNUM, при формировании плана на 2018 год выяснилось, что факультет журналистики Воронежского госуниверситета не получил бюджетных мест ни по одному из направлений обучения, кроме специалитета военной журналистики. Тогда декан также просил помощи у депутатов Госдумы.

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