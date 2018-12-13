У свердловских муниципалитетов смогут отобрать платные парковки

Екатеринбург, , 13:15 — REGNUM Администрация Екатеринбурга может полностью потерять контроль над платными парковками в городе. Это не первое возможное «лишение» мэрии — есть все шансы, что у здания администрации на ул. 8 марта запретят взимать деньги за парковку. Об этом говорилось на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике свердловского Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поддержаный членами комитета закон предполагает, что только глава региона сможет принимать законы и транспортные схемы, связанные с дорожным движением в Свердловской области. В том числе на губернатора «навесят» согласование транспортных схем, установки дорожных знаков и платных парковок во всем регионе.

Особые изменения коснутся в этой связи платных парковок. В федеральном законодательстве запрещено размещать платные парковки у многих типов учреждений: у органов государственной и муниципальной власти, образовательных, культурных и медицинских учреждений. Кроме того, нельзя устанавливать плату за парковку на земле, находящейся в общей собственности многоквартирных домов. Законом также предусматривается внедрение этих норм в законодательство Свердловской области. Нормативный акт внесен в Законодательное собрание самим губернатором региона.

Мэрия Екатеринбурга может лишиться как возможности регулировать платные парковки, так и самой такой парковки, размещенной на ул. 8 Марта сбоку от здания мэрии.

Министр транспорта Свердловской области Василий Старков уточнил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что пока ещё нет четкого понимания, как заработает новая система согласования. По словам чиновника, простым принятием закона дело не ограничится — предстоит принять схемы взаимодействия и ряд дополнительных регулирующих мер.

Напомним, платные парковки в Екатеринбурге устанавливались с большим трудом. Инициативу внедрили в мае 2014 года, но полноценно требовать штрафы за неоплату парковки городские власти смогли только через четыре года, когда вступили в силу поправки в федеральное законодательство, обязавшие сотрудников ГИБДД сообщать данные о нарушителях муниципальным властям.

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