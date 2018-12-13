Водителей готовят к подорожанию техосмотра

Москва, , 13:01 — REGNUM Новые требования повлекут незначительное подорожание техосмотра. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, об этом заявил замглавы Минэкономразвития Савва Шипов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

«По нашим прогнозам — незначительное увеличение», — заверил представитель министерства.

При этом он обратил внимание на существующие ограничения стоимости техосмотра.

«Есть специальный механизм, ограничивающий стоимость технического осмотра. Есть методика, полномочия ФАС, кроме того, в рамках методики определяется предельная цена, а субъект РФ может установит в рамках этой предельной цены для субъекта РФ уже предельную стоить технического осмотра», — сказал он.

Вместе с тем в Госдуме считают, что цена техосмотра вырастет в 1,5 раза.

«Может быть не в два, не в три раза, а в полтора как минимум. Это связано с видеофкисацией, системой хранения данных, системой дополнительного укомплектования технических центров», — заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный (КПРФ).

Обсуждаемым в Госдуме законопроектом вводится фото‑ и видеофиксация процедуры технического осмотра транспортного средства. Оформление диагностической карты предполагается в виде электронного документа и ее подписание квалифицированной электронной подписью технического эксперта, осуществлявшего процедуру техническою диагностирования ТС.

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