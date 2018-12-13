Мособлдума приняла закон о создании Солнечногорского городского округа

Красногорск, , 13:01 — REGNUM На территории Солнечногорского района будет сформирован городской округ. Соответствующий закон был принят на заседании Московской областной думы 13 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил глава Солнечногорского муниципального района Владимир Слепцов, будут объединены территории городских поселений Андреевка, Менделеево, Поварово, Ржавки, Солнечногорск, сельских поселений Кривцовское, Кутузовское, Луневское, Пешковское, Смирновское, Соколовское.

«По результатам публичных слушаний советами депутатов указанных поселений принято решение о согласии на такое объединение. Советом депутатов Солнечногорского муниципального района принято решение о выходе в Московскую областную думу с законодательной инициативой. Указанное положение законопроекта вступает в силу через 10 дней после официального опубликования настоящего закона», — подчеркнул Слепцов.

Так, городское поселение, образованное путём изменения вышеуказанного состава территорий, наделяется статусом городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Подмосковье прошли публичные слушания по вопросу объединения Звенигорода и Одинцово, на котором большинство жителей выступили «за».

Читайте также: Депутаты Звенигорода поддержали объединение с Одинцово