Студенты СПбГУ после аварии под Псковом будут восстанавливаться месяц

Санкт-Петербург, , 13:05 — REGNUM Большинство пострадавших в ДТП в Псковской области находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 13 декабря в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной.

Напомним, микроавтобус, который вез студентов СПбГУ и сопровождающих в Пушкинские горы, попал в аварию и перевернулся в 22:45 мск 11 декабря.

Как пояснили ИА REGNUM в университете, в автобусе находилось 17 человек, из них 13 студентов вуза и один преподаватель СПбГУ. В ДТП пострадали девять человек, сначала они были госпитализированы в больницы Псковской области, но затем семерых пострадавших было решено транспортировать в Петербург. Их доставили во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России.

«Сейчас пятеро пострадавших находятся в удовлетворительном состоянии, двое — в состоянии средней тяжести», — сообщили в Смольном.

Поскольку для перевозки одной пострадавшей необходимо было зафиксировать ее в лежачем положении из-за травмы шейных позвонков, то ей «подняли» категорию и транспортировали на специальном вертолете МЧС. Теперь ее состояние медики вновь описывают как удовлетворительное.

Пострадавшие проходят необходимые обследования. Они получили множественные переломы, в том числе позвонков и ребер. Студенты с самыми сложными травмами могут восстанавливаться 3−4 недели.

Добавим, врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил поблагодарил главу Псковской области Михаила Ведерникова, спасательные и медицинские службы Псковской области за помощь пострадавшим петербуржцам.

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