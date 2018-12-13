Рязанцы снова жалуются на нехватку льготных лекарств

Рязань, , 12:58 — REGNUM Жители Рязанской области жалуются на отсутствие льготных лекарств, которые жизненно необходимы некоторым категориям пациентов. Вопрос об этом поступил на «прямую линию» с губернатором региона Николаем Любимовым, которая прошла 13 декабря. По словам главы региона, проблемы связаны с «перекосами при планировании закупок».

С вопросом о нехватке лекарства на «прямую линию» дозвонилась жительница региона. По ее словам, врачи не отпускают препарат, необходимый больным астмой. По данным дозвонившейся, в аптеке он стоит около 1,5 тыс. рублей, которые найти пенсионеру очень сложно. Причем, такая ситуация длится уже почти три месяца. Врачи ссылаются на то, что нет денег. По словам Николая Любимова, проблема с этим и другими препаратами должна решиться к 25 декабря.

«Есть перекосы при планировании закупок на следующий год. Бывает, что необходимость появляется в большем количестве препаратов. Сейчас мы объявили конкурс по поставкам у единственного источника, чтобы это не было растянуто по времени. До 25 декабря всем нуждающимся эти лекарства выдаваться. В этом месяце проблема с этими и другими препаратами будет решена», — сказал Николай Любимов.

ИА REGNUM отмечают, что подобная ситуация складывается в Рязанской области не в первый раз. Так, в 2017 году родители тяжелобольных детей также жаловались на отсутствие необходимого лечения. Кроме того, следователи начинали проверять информацию о трех тяжелобольных детях, родители которых получили отказ от регионального министерства здравоохранения в предоставлении жизненно важного лекарства «Сабрил». Родителям пришлось добиваться положенного по закону препарата через суд.

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