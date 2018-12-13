В калужских сёлах внедряют программу устранения цифрового неравенства

Калуга, , 12:56 — REGNUM Жители более 3 тыс. населенных пунктов Калужской области бесплатно используют телефонную связь и интернет «Ростелекома». Это население деревень и сёл, где специалисты «Ростелекома» установили таксофоны универсальной услуги связи и организовали точки доступа в интернет в рамках программы устранения цифрового неравенства. Об этом сообщила 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM директор Калужского филиала ПАО «Ростелеком» Наталия Каляцкая.

За 2018 год жители этих населенных пунктов более 500 тыс. раз входили в интернет, сгенерировав более 60 терабайт интернет-трафика, а также бесплатно проговорили через таксофоны более 600 часов. Данный проект реализуется в рамках оказания универсальных услуг связи по договору с Федеральным агентством связи (Россвязь). В соответствии с Федеральным законом «О связи» и распоряжением правительства РФ, «Ростелеком» с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории России.

Всего в ходе реализации проекта устранения цифрового неравенства специалисты «Ростелекома» установили в 135 калужских деревнях беспроводные точки доступа со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с, и 2937 универсальных таксофонов.

С 1 августа 2017 года «Ростелеком» отменил плату за пользование высокоскоростным доступом в интернет на точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства, после чего спрос на услугу значительно вырос.

«Мы завершили реализацию проекта «Устранение цифрового неравенства» в Калужской области в 2017 году, значительно опередив график. Для этого специалисты «Ростелекома» проложили почти сорок километров оптики. Теперь цифровые возможности для комфортной жизни доступны более чем 45 тыс. жителей малонаселённых пунктов нашего региона. Жители региона оценили заботу правительства России: за год, прошедший после отмены платы за интернет, они «прокачали» более 60 терабайт данных. Для наглядности — это более 30 тыс. фильмов или 63 млн песен в обычном качестве. Кстати, наши точки доступа подключены по оптике, так что теперь жители деревни, включённой в программу устранения цифрового неравенства, могут за дополнительную плату провести интернет к себе прямо в дом», — сказала Наталия Каляцкая.

Напомним, калужский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании, которое действует на территории Калужской области и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».