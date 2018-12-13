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В Алма-Ате подвели итоги конкурса «Статус учителя — величие нации»

Общество

Победитель конкурса получила автомобиль Lada Granta

В Алма-Ате подвели итоги конкурса «Статус учителя — величие нации»
Виктор Корецкий. Честь и слава советскому учителю! 1951

Алма-Ата, Казахстан, 13 декабря 2018, 12:50 — REGNUM  В Алма-Ате победителем городского конкурса «Статус учителя — величие нации» признана учитель казахского языка и литературы гимназии № 159 Сауле Ахметова, сообщает 13 декабря издание Informburo.

Всего в конкурсе приняли участие более 100 педагогов общеобразовательных школ. Победитель конкурса получила автомобиль Lada Granta.

Учитель информатики Нургали Турымбетов был награжден путевкой для семейного отдыха. Еще нескольким учителям достались сертификаты на сумму 500 и 300 тыс. тенге ($1351 и $811).

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать и принять закон о статусе педагогов, который закрепит стимулы для учителей школ и работников дошкольного образования.

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