Марк Хэммил рассказал, чем съёмки «Звёздных войн» похожи на работу ЦРУ

Лос-Анджелес, США, , 13:16 — REGNUM Марк Хэммил поделился подробностями съёмочного процесса нового эпизода киносаги «Звёздные Войны». Актёру не позволили сохранить ни одного листа из сценария фильма, а сами съёмки он сравнил с работой в ЦРУ, сообщает TheWrap.

Хэммил рассказал, что LucasFilm серьёзно и трепетно относится к безопасности на съёмочной площадке фильма. Компания делает всё возможное для того, чтобы избежать возможных утечек информации. Например, сценарий актёрам присылают на красной бумаге. Она вызывает головные боли и мешает восприятию текста, однако с неё нельзя сделать копию или фото.

Эксперты сообщают, что подобные меры безопасности использовались при съёмках восьмого эпизода саги. Однако, даже они не спасли картину от преждевременных утечек информации. Фанаты надеются, что в ближайшее время станет известно больше подробностей о сюжете и месте действия нового эпизода. Релиз восьмого фильма серии «Звёздные войны» запланирован на 20 декабря 2019 года.

Напомним, что в начале декабря на аукционе Profiles In History выставили оригинальный световой меч Люка Скайуокера из фильма 1977 года. Оружие из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» оценивается примерно в $150 тыс. Также на этом аукционе выставлен раритетный шлем пилота имперского истребителя, оценённый примерно в $200 тыс.

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