В Дагестане скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа

Махачкала, , 12:40 — REGNUM В городе Махачкале скончался мужчина, пострадавший при взрыве газа в конце ноября. Его жена и дочь идут на поправку, их жизни ничего не угрожает, сообщил ИА REGNUM 13 декабря источник в Республиканской клинической больнице Дагестана

Напомним, вечером 29 ноября в квартире на восьмом этаже одного из 10-этажных домов Махачкалы произошёл взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадала семья из трёх человек — родители и ребёнок. Отмечалось, что самые серьёзные ожоги получил отец семейства.

В квартире частично были выбиты окна и входная дверь, но пожара после взрыва не случилось. Эвакуировать жильцов дома не понадобилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября 2018 года в спортзале детско-юношеской спортивной школы села Эбдалая Левашинского района Дагестана произошел взрыв и возгорание газовоздушной смеси. В результате происшествия тяжёлые травмы получили пятеро подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Трое из них, получившие более 80% ожогов поверхности тела, скончались 9 октября.

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