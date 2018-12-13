Офицера полиции в Дагестане арестовали за ДТП с тремя жертвами

Махачкала, , 12:06 — REGNUM Бывший начальник управления ГИБДД по Бабаюртовскому району Дагестана Камиль Абуев заключён под стражу на 10 дней. Его подозревают в нарушении правил дорожного движение, повлёкшее за собой смерть трёх людей. Если до 10 декабря 2018 года ему будет предъявлено обвинение, то меру пресечения продлят до 10 февраля 2019 года, сообщили ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе Советского районного суда города Махачкалы.

Напомним, ночью 1 декабря 2018 года в селе Бабаюрт произошла автоавария. Как сообщало МВД Дагестана, водитель внедорожника Toyota Land Cruiser не справился с управлением на скользкой от гололёда дороге, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2112. Водитель легковушки погиб на месте, двое его пассажиров скончались в больнице. Всем погибшим было от 21 до 23 лет. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело.

Позже в дагестанском сегменте социальных сетей появилась информация о том, что за рулем иномарки сидел начальник Бабаюртовского районного управления ГИБДД, к тому же он якобы находился в нетрезвом состоянии. Очевидцы также отмечали, что офицер полиции скрылся с места происшествия, а затем подменил водителя. МВД республики провёл служебную проверку и приказом от 7 декабря 2018 года Камиль Абуев был уволен из органов внутренних дел.

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