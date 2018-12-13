Роспотребнадзор не советует пить воду из-под крана во Владимире

Владимир, , 12:09 — REGNUM Специалисты не обнаружили превышение органических загрязнений питьевой воды во Владимире. Такие результаты показало исследование, которое было проведено региональным управлением Роспотребнадзора. Как сообщили в пресс-службе управления, исследование прошло после многочисленных обращений жителей города о появлении неприятного запаха от воды.

«Отбор проб производился в квартирах жителей на ул. Батурина, ул. Растопчина, ул. Белоконская, в резервуарах чистой воды перед распределительной сетью и на реке Нерль. По результатам исследований превышение органических загрязнений в воде не обнаружено, наличие нефтепродуктов не обнаружено, органолептические показатели (запах) — составляют 3 балла (при норме 2 балла)», говорится в сообщении управления.

Несмотря на такие результаты, специалисты не рекомендуют использовать воду из-под крана для приготовления еды и питья. Купать детей тоже нужно осторожно — воду надо обязательно отстаивать.

Ранее в МУП «Владимирводоканал» сообщил, что в реку Нерль произошел сброс органических веществ неизвестного происхождения с резко выраженным запахом. При этом качество воды, по данным специалистов компании, соответствует нормам.

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