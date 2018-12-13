В мэрию Москвы подано уведомление о митинге против правил парковки

Москва, , 12:02 — REGNUM В Москве активисты движения «Синие ведёрки» подали уведомление в мэрию Москвы, сообщается на странице движения в Facebook. Массовое мероприятие намечено на 23 декабря.

«Цель нашей акции — призвать транспортных чиновников изменить их антисоциальное решение и услышать голос той части автовладельцев, которые решительно против подобных методов регулирования парковочного пространства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в столице вводятся новые правила парковки. По ним более чем на двух сотнях улиц отменяется бесплатная стоянка по воскресеньям, сокращается бесплатное время остановки с 15 до 5 минут, а стоимость парковки резко увеличивается до 380 рублей в час.

Основанием для изменений названо исследование, которое провели специалисты РЭУ имени Плеханова, о загруженности парковочного пространства в центре Москвы.

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