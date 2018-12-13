Как делят рынок детского питания в Ярославле

Антон Голицын, , 12:19 — REGNUM

Две крупные структуры сошлись в битве за рынок детского питания в Ярославле. Первым полем битвы стали детские сады города. До 2017 года каждый садик сам закупал и готовил себе еду. Но затем мэр Владимир Слепцов решил, что поставщик должен быть единым.

Все садики якобы по своей инициативе заключили договоры с известной еще с советских времен компанией «Социальное питание». Под похожими названиями выступали несколько фирм, сейчас это ООО «Комбинат социального питания». В Ярославле эти структуры связывают с семьей бывшего губернатора области Сергея Вахрукова. Год назад эта связь прослеживалась через его сына Максима Вахрукова, который являлся учредителем фирм, где директором был учредитель «Комбината социального питания» Руденко. Сейчас, по данным открытых источников, такая связь не прослеживается, но маловероятно, чтобы она исчезла совсем.

Осенью 2018 года мэрия Ярославля объявила 18 конкурсов на питание во всех детских садах. Общая их стоимость составляет около 800 миллионов рублей. «Комбинат социального питания» принял участие во всех конкурсах.

Однако у него появился конкурент — некое ООО «Мордовская кейтеринговая компания» (кейтеринг — организация питания на удаленных точках), зарегистрированная в Саранске. Как сказано на сайте фирмы, она кормит детей в школах, детских садах и летних лагерях Мордовии, а также работает в Дмитровграде Ульяновской области.

Казалось бы, где Мордовия, а где Ярославль. И между тем корни фирмы, судя по всему, находятся именно в Ярославле. Соучредителем «Мордовской кейтеринговой компании» является Чернигова Людмила Валерьевна, связанная, по открытым данным, через ряд организаций с бизнесменом Черниговым Владимиром Валерьевичем, создателем компании «Русский проект» и учредителем АНО «Институт отраслевого питания». Владимир Чернигов начинал бизнес в Ярославле, а сейчас «Русский проект» занимается поставкой оборудования для предприятий общепита в Москве и ряде других регионах России.

Чернигов, судя по всему, имеет значительный вес на федеральном уровне. По данным открытых источников, он является советником министра сельского хозяйства России, а в настоящий момент входит в рабочую группу по разработке федерального закона о регулировании в области питания детей дошкольного и школьного возраста. Инициатива разработки такого закона принадлежит председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. Судя по всему, Матвиенко и привлекла Чернигова к работе над проектом закона.

Новый закон должен ввести стандарты для школьного питания, требования о соответствии продуктов ГОСТам и техническим требованиям, которые разработают отраслевые институты. Такие, как «Институт отраслевого питания», например. Недавно Владимир Чернигов создал сайт «За школьное питание», учрежденный одноименным АНО. На сайте Владимир Чернигов не скрывает, что его цель — помочь наладить школьное питание в Ярославле.

Изучая и развивая все эти вопросы на федеральном и международном уровне, считаю для себя обязательным и важным знания, возможности, опыт применить для конкретного результата, решить практические задачи в этой сфере на Ярославщине, в моём родном и любимом крае», — цитирует сайт «За школьное питание» Владимира Чернигова.

Все это позволяет с высокой степенью вероятности предполагать, что именно Владимир Чернигов стоит за попыткой прихода «Мордовской кейтеринговой компании» на рынок ярославского детского питания.

Однако пока лоббистские возможности его конкурентов (напомним, «Комбинат социального питания» связывают с семьей Сергея Вахрукова) явно выше. Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурсные комиссии ДСРГ мэрии Ярославля не допустили заявку мордовской фирмы к участию, и единственным поставщиком признан «Комбинат социального питания». Такое решение позволило стать поставщиком практически без падения цены.

В связи с этим интересным выглядит решение УФАС, которое обязало мэрию провести новый предквалификационный отбор по трем конкурсам. В ответ «Комбинат» написал в УФАС жалобы на фирмы из Мордовии.

Очевидно, что мы наблюдаем лишь первый этап «битвы титанов», где разыгрывается право контролировать 0,8 млрд в год. Второй этап будет связан с конкурсами по школьному питанию, которые пока не объявлены. Также значительный рынок связан с питанием в больницах.

Конечно, самим ярославцам неважно, кто из федеральных лоббистов будет контролировать детское питание в Ярославле. Главное, чтобы оно было качественным. В рыночной экономике качество создается путем открытой конкуренции. В случае Ярославля пока выходит, что конкурируют между собой административные ресурсы конкретных интересантов. А родителям и детям остается лишь ожидать, кто из победителей окажется более добросовестным.