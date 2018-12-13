Как работают водонапорные башни?

Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Инженер-строитель Грейди Хиллхаус на YouTube-канале Practical Engineering начал серию видеороликов об окружающей человека инфраструктуре. Первым специалист опубликовал видео о принципе работы водных систем и роли водонапорных башен, которые часто можно встретить в американских городах. Перевод видео на русский язык сделало сообщество «Жизнь Ютуб» во «Вконтакте».

Автор канала Грейди Хиллхаус рассказывает о том, как в большинстве водных систем для передачи воды используют трубы, в которых создается давление для перемещения жидкости. Чтобы поднять это давление, используются насосы. Так как потребление воды в крупных городах может сильно меняться в течение дня, необходимо сразу несколько насосов. При этом их нужно постоянно включать и выключать в зависимости от потребления воды, тем самым повышая износ оборудования.

Чтобы избежать этого, используют хранилища для воды, роль которых выполняют водонапорные башни. Они сглаживают подъемы и спады в потреблении воды не только для насоса, но и для всей водной системы, включая станции очистки и подачу из источника. Без таких хранилищ всем системам пришлось бы работать на пиковую нагрузку.

Возникает еще один вопрос — почему водонапорные башни возвышаются над землей? Это связано с тем, что они хранят не только воду, но и энергию, чтобы сохранять достаточное давление в трубах. Хранилища на возвышенности полезны еще и во время выключения электричества, так как они поддерживают давление даже без насосов.

Автор канала Practical Engineering Грейди Хиллхаус — профессиональный инженер-строитель. Роликом о водонапорной башне он начал серию видео Public Works, в которой будет рассказывать об инфраструктуре и рукотворном мире вокруг нас.

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