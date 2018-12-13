В Казахстане выявили более 200 случаев кори

Астана, , 11:40 — REGNUM По состоянию на 12 декабря в Астане подтвержден 201 случай кори, заявил руководитель городского департамента охраны общественного здоровья Садвакас Байгабулов, передает издание Tengrinews.kz.

По его словам, в детской инфекционной больнице Астаны с диагнозом «корь» находится 116 детей. С 1 ноября лабораторным путем было подтверждено 186 случаев кори у детей.

В настоящее время во взрослой инфекционной больнице с данным диагнозом были госпитализированы 16 человек. Данный диагноз подтвердился у 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что в Астане лабораторным путем было подтверждено 149 случаев кори. Большинство больных были непривиты.