Четверг, 13 Декабря 2018 года
11:51:46 МСК

В Казахстане выявили более 200 случаев кори

Общество

В детской инфекционной больнице Астаны с диагнозом «корь» находится 116 детей

Астана, 13 декабря 2018, 11:40 — REGNUM  По состоянию на 12 декабря в Астане подтвержден 201 случай кори, заявил руководитель городского департамента охраны общественного здоровья Садвакас Байгабулов, передает издание Tengrinews.kz.

По его словам, в детской инфекционной больнице Астаны с диагнозом «корь» находится 116 детей. С 1 ноября лабораторным путем было подтверждено 186 случаев кори у детей.

В настоящее время во взрослой инфекционной больнице с данным диагнозом были госпитализированы 16 человек. Данный диагноз подтвердился у 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря 2018 года главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин заявил, что в Астане лабораторным путем было подтверждено 149 случаев кори. Большинство больных были непривиты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Корь: вспышки заболевания и профилактика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить