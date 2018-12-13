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Строительство индонезийской больницы в Мьянме завершено на 80%

Общество

Индонезийскую больницу в Мьянме планируют назвать больницей дружбы

Джакарта, 13 декабря 2018, 11:45 — REGNUM  Глава индонезийской гуманитарной общественной организации комитета по оказанию неотложной медицинской помощи Сарбини Абдул Мурад заявил, что строительство индонезийской больницы в районе Ракхайн (Мьянма) завершено на 80%, сообщает Antaranews.

«Ожидается, что строительство закончится в первых месяцах 2019 года», — отметил он во время встречи с вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой.

Известно, что индонезийская больница в штате Ракхайн была построена на пожертвования жителей Индонезии, представителей индонезийских буддистов, индонезийского Красного Креста и комитета по оказанию неотложной медицинской помощи.

Глава гуманитарной организации заявил, что индонезийскую больницу в Мьянме планируют назвать больницей дружбы Индонезии и Мьянмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийское правительство привлекло работников-представителей различных народностей штата Ракхайн для строительства больницы.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия строит больницу в Мьянме, штате Ракхайн

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Внешняя политика Индонезии
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