Строительство индонезийской больницы в Мьянме завершено на 80%

Джакарта, , 11:45 — REGNUM Глава индонезийской гуманитарной общественной организации комитета по оказанию неотложной медицинской помощи Сарбини Абдул Мурад заявил, что строительство индонезийской больницы в районе Ракхайн (Мьянма) завершено на 80%, сообщает Antaranews.

«Ожидается, что строительство закончится в первых месяцах 2019 года», — отметил он во время встречи с вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой.

Известно, что индонезийская больница в штате Ракхайн была построена на пожертвования жителей Индонезии, представителей индонезийских буддистов, индонезийского Красного Креста и комитета по оказанию неотложной медицинской помощи.

Глава гуманитарной организации заявил, что индонезийскую больницу в Мьянме планируют назвать больницей дружбы Индонезии и Мьянмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийское правительство привлекло работников-представителей различных народностей штата Ракхайн для строительства больницы.

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