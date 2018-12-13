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Бывший сотрудник «ВКонтакте» создал полностью анонимную социальную сеть

Общество

Сервис получил название FaceCat

Москва, 13 декабря 2018, 11:31 — REGNUM  Разработчик Олег Илларионов, ранее работавший в компании «ВКонтакте», создал мобильное приложение FaceCat, которое гарантирует пользователям сети анонимное общение. Приложение уже можно скачать в магазинах AppStore и Android.

В описании к программе её создатели предлагают пользователям сорвать маски и поговорить о том, что их действительно волнует. Анонимность реализована благодаря тому, что данные в соцсети зашифрованы, а реальные люди скрыты за аватарами и псевдонимами.

Создатели сервиса утверждают, что номер мобильного телефона пользователя удаляется сразу же после регистрации аккаунта. При выборе особого режима пользователи не смогут получить информацию о пересечении общих друзей и контактов.

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Напомним, в ноябре 2018 года глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал анонимность мессенджеров «маркетинговой уловкой». Он отметил, что все они запрашивают разрешение на доступ к записной книжке пользователей, тем самым получая конфиденциальную информацию.

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