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Госдума приняла закон об обязательной доле наследства

Общество

Для предпенсионеров

Москва, 13 декабря 2018, 11:20 — REGNUM  Сохраняется на прежнем уровне возраст, с которого граждане приобретают право на получение обязательной доли по нетрудоспособности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря, Госдума приняла соответствующий закон на пленарном заседании.

«Для женщин — на уровне 55 лет, для мужчин — на уровне 60 лет. Таким образом, указанное изменение позволит предоставить гражданам «предпенсионного» возраста дополнительные гарантии защиты имущественных прав», — сказал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Кроме того, закон сохраняет такой возраст и для всех прочих случаев наследования по нетрудоспособности, предусмотренных Гражданским кодексом РФ.

Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

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Пенсионная реформа
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