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Целое поколение детей рохинджа в Мьянме не посещает учебные заведения — СМИ

Общество

Молодежь также сталкивается с трудностями в посещении университетов

Нейпьидо, 13 декабря 2018, 11:28 — REGNUM  Правозащитная организация, занимающаяся проблемами рохинджа, заявила, что целое поколение детей, страдающих от кризиса в Мьянме, не посещают учебные заведения, сообщает 13 декабря Al Jazeera.

С тех пор как в регионе вспыхнуло насилие, дети рохинджа столкнулись с серьезными ограничениями в доступе к образованию. С тех пор прошло шесть лет. Молодежь также сталкивается с трудностями в посещении университетов.

Насилие приобрело серьезный характер в 2017 году, и его последствия до сих пор не преодолены.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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