В украинских аэропортах «Киев» и «Борисполь» массово задерживают рейсы

Киев, , 11:26 — REGNUM В аэропортах «Киев» и «Борисполь» отменяют и задерживают авиарейсы. Об этом сообщают 13 декабря украинские «Вести».

В диспетчерских обоих аэропортов отмечают, что задержки происходят не из-за непогоды, так как аэропорты работают в штатном режиме, взлетные полосы расчищены.

О причинах задержек и отмен рейсов пока не сообщается.

Напомним, из-за сильного снегопада на Украине начались проблемы с транспортным сообщением, 170 населенных пунктов в шести областях были обесточены. Въезд в Киев для большегрузов был временно ограничен, для водителей спасатели установили пункты обогрева.