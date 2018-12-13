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В украинских аэропортах «Киев» и «Борисполь» массово задерживают рейсы

Общество

Диспетчеры утверждают, что причина не в непогоде

Киев, 13 декабря 2018, 11:26 — REGNUM  В аэропортах «Киев» и «Борисполь» отменяют и задерживают авиарейсы. Об этом сообщают 13 декабря украинские «Вести».

В диспетчерских обоих аэропортов отмечают, что задержки происходят не из-за непогоды, так как аэропорты работают в штатном режиме, взлетные полосы расчищены.

О причинах задержек и отмен рейсов пока не сообщается.

Напомним, из-за сильного снегопада на Украине начались проблемы с транспортным сообщением, 170 населенных пунктов в шести областях были обесточены. Въезд в Киев для большегрузов был временно ограничен, для водителей спасатели установили пункты обогрева.

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