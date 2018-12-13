В Волгограде повысят стоимость проезда в общественном транспорте

Волгоград, , 11:16 — REGNUM В Волгограде с 1 января 2019 года ожидается повышение стоимости проезда в маршрутках, автобусах, трамваях и троллейбусах. Как сообщили в пресс-службе администрации города, стоимость проезда в муниципальном транспорте составит 25 рублей (по карте «Волга» — 20 рублей). Не изменится только цена проезда в скоростном трамвае.

Коммерческие перевозчики также уже уведомили городские власти о планах по повышению стоимости проезда на пять рублей. Увеличение цены в мэрии связывают с подорожанием топлива, а также ростом НДС в России, сообщил «Региональный информационно-аналитический центр».

ИА REGNUM напоминает, что сейчас проезд в общественном транспорте Волгограда стоит 20 рублей, при оплате картой «Волга» — 18 рублей.