В Казахстане сообщили о возрождении популяции тигров

Астана, , 11:16 — REGNUM Первые амурские тигры буду завезены на территорию Или-Балхашского резервата не ранее 2023−2025 годов, заявил волонтер движения «Возрождение туранского тигра» Тимофей Банников, сообщает 13 декабря агентство «КазТАГ».

По его словам, тигры будут завезены в том случае, если подготовка кормовой базы будет проходить успешно. На территории резервата планируется разводить бухарских оленей, куланов и косуль.

Завезти 20−30 наиболее подходящих подвидов тигров планируется только после достаточного развития кормовой базы. В дальнейшем количество особей планируется увеличить до 200.

Отметим, идея возрождения популяции тигров на территории Алма-Атинской области принадлежит Всемирному фонду дикой природы и комитету лесного хозяйства и животного мира министерства сельского хозяйства Казахстана.

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