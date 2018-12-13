На въезде в Киев установили пункты обогрева для водителей грузовиков

Киев, , 11:14 — REGNUM Спасатели установили палатки для обогрева водителей на въезде в Киев, сообщает 13 декабря пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, пункты обогрева установлены там, где останавливаются крупногабаритные автомобили, поскольку им запретили временно въезд в столицу Украины из-за сложных погодных условий. Так, палатки установлены на трех направлениях: житомирском, гостомельском, одесском, а также Бориспольском шоссе и Броварском проспекте.

Отмечается, что в пунктах обогрева водители могут поесть, выпить чай и согреться, а также попросить помощи у спасателей.

Напомним, с 13 декабря ГСЧС ограничила въезд в Киев крупногабаритных автомобилей из-за сложных погодных условий.