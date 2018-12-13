Google назвал десять самых популярных мемов 2018 года

Москва, , 11:15 — REGNUM Google определил самые популярные в России мемы за 2018 год. Рейтинг, основанный на наиболее частых запросах, опубликовали на странице, посвященной итогам года.

Наибольшей популярностью в соцсетях в уходящем году пользовался руководитель компании Space X Илон Маск. Юзеры публиковали фотографии нелепых изобретений с подписью «Как тебе такое, Илон Маск?» и таким образом бросали шуточный вызов американскому бизнесмену.

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Большое распространение также получил снимок, на котором Маск курит марихуану во время радио эфира.

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Второе место занял мем «Мышь крадется» («Мыш кродеться»), который появился в русскоязычном Twitter и стал известен за рубежом. Крадущийся грызун стал символом чего-то, что незаметно приносит людям нечто пугающее и неприятное.

На третьем месте оказался мем «Момо» — скульптура девушки с крупным выпученными глазами и птичьими чертами лица. В сети появилась легенда, что обладательницу пугающего лица можно найти в WhatsApp и написать ей. Тогда она обратится к человеку на его родном языке и будет всячески запугивать.

В первую пятёрку также вошли мемы «За себя и за Сашку» (созданный по мотивам кинофильма «Движение вверх») и «Сын маминой подруги» (стереотип об очень успешном человеке). Кроме того, в рейтинге оказались мемы «Кайло Рен» (кадр из фильма «Звездные войны: Последние джедаи»), «Пикачу» (кадр из аниме «Покемоны»), «Акинфеев» (серия мемов, восхваляющих левую ногу вратаря российской сборной по футболу Игоря Акинфеева), «Гиги за шаги» (обыгрывание рекламной компании «Билайна») и «Спанч Боб» (персонаж мультфильма).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иностранные пользователи социальных сетей назвали мем «Как тебе такое, Илон Маск?» одним из самых смешных в истории.

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