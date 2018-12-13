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ООН: Северной Корее не хватает 640 000 тонн зерна

Общество

Ранее власти КНДР заявляли о рекордном урожае риса и зерновых

Пхеньян, 13 декабря 2018, 11:05 — REGNUM  Северная Корея в 2018 году испытывает дефицит зерна в объеме 641 000 тонн. К такому выводу пришла Организация Объединённых Наций, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Доклад подготовила Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединённых Наций (ФАО).

В докладе отмечается, что показатель 2018 года на 458 000 тонн выше, чем объём дефицита зерна в 2017 году. Таким образом, ситуация стремительно ухудшается. Причинами данной негативной тенденции являются недостаточная механизация предприятий агропромышленного комплекса, неблагоприятные погодные условия, отсутствие топлива для сельскохозяйственной техники и другие.

Дефицит зерна вызывает серьезные опасения, так как может спровоцировать голод. КНДР нуждается в значительной международной гуманитарной помощи, считают в ФАО.

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Зарубежная хроника
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