В Оренбуржье увеличено финансирование на закупку обезболивающих препаратов

Оренбург, , 10:50 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост финансирования в сфере здравоохранения на обезболивающую терапию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона, на территории региона за девять месяцев 2018 года паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях получили 2162 пациента, в том числе 47 детей, в 2017 году — 2224 пациента. Поскольку особо тяжелые болезни нередко сопровождаются выраженным болевым синдромом, самое серьезное внимание уделяется обезболивающей терапии.

По данным ведомства, в 2017 году на закупку наркотических средств и психотропных веществ для медицинского применения выделялось 31,8 млн рублей, в 2018 году сумма достигла 46,2 млн рублей. В частности, для снятия болевого синдрома пациентам, страдающими онкологическими заболеваниями, паллиативным больными по рецептам отпущено лекарственных препаратов на общую сумму 20,4 млн рублей.

Стоит отметить, что регион планирует в 2019 году сделать акцент на развитии амбулаторно-выездной службы паллиативной медицинской помощи населению. Предполагается выделение более 200 млн рублей на эти цели.