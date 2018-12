Премия The Game Awards 2018 побила собственный рекорд по просмотрам

Лос-Анджелес, США, , 11:08 — REGNUM Церемония The Game Awards 2018 побила собственный рекорд и стала самым просматриваемым мероприятием в истории премии. За церемонией 2018 года наблюдало более 26 млн зрителей, сообщает её создатель Джефф Кейли в своём Twitter-аккаунте.

«Намного важнее этих цифр были ваши позитивные отзывы. Сейчас я намерен отдохнуть и подумать о будущем. Я не представляю, как мы сейчас можем даже мечтать о дальнейшем росте шоу в 2019 году. У нас есть двенадцать месяцев, чтобы это выяснить!», — пишет Джефф Кейли

Эксперты считают, что такого результата церемония 2018 года достигла благодаря подключению к просмотру стран Азии. Церемонию 2017 года посмотрело 11,5 млн зрителей, а на стриминговом сервисе Twitch за ней наблюдало 1,13 млн зрителей, что стало одним из самых высоких показателей в истории сайта.

Напомним, что The Game Awards — церемония награждения за достижения в игровой индустрии. Мероприятие нередко сравнивают с премией «Оскар» для кинематографа. Помимо вручения наград разработчикам игр, церемония включает в себя исполнение музыки, выступления специалистов игровой индустрии и анонсы новых проектов. Победителем в главной номинации мероприятия «Игра года» на The Game Awards 2018 стала игра God of War, разработкой которой руководил Кори Барлог.

