Маршруты школьных экскурсий по проекту «Дороги Победы» расширят

Москва, , 10:42 — REGNUM В России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне планируется расширить маршруты школьных экскурсий по местам боевой славы в рамках проекта «Дороги Победы». Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, сообщили в Минкульте.

По его слова, экскурсии для школьников по местам боевой славы будут проводиться на желтых школьных автобусах.

За последние годы в проекте «Дороги Победы» приняли участие около 1 тыс. учебных заведений и больше 500 тыс. российских школьников.

«Этот проект не должен ограничиваться только Центральной Россией», — отметил Мединский.

Министр добавил, что в России с 2014 года установлено 235 памятников, посвященных защитникам Отечества, в 46 регионах России и 18 зарубежных странах.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский предложил снять фильм о Нюрнбергском процессе к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Такое предложение министр сделал на заседании оргкомитета «Победа», которое было посвящено подготовке к праздничным мероприятиям.

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