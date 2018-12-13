Группа «бизнесменов» задержана в Петербурге за обналичивание 1 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM Девять человек задержаны в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и городе Армавир Краснодарского края за незаконную банковскую деятельность. По данным следствия, участники организованной преступной группы незаконно обналичили более 1 миллиарда рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой»). Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

Как сообщили 13 декабря в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, большинство задержанных — предприниматели, в Армавире задержана их соучастница. Возраст подпольных банкиров — от 25 до 43 лет.

Для совершения преступной деятельности ими регистрировались фирмы-однодневки и открывались расчетные счета в банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае.

«Используя в качестве клиентов юридических лиц, фигуранты под видом мнимых сделок размещали на расчетных счетах денежные средства и осуществляли операции по незаконному обналичиванию этих денежных средств за вознаграждение», — пояснили в пресс-службе петербургского ГУ МВД.

По данным следствия, с января по октябрь 2018 года злоумышленники обналичили не менее 1 миллиарда рублей, получив преступный доход 35 млн рублей.

У задержанных изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фирм. Пятеро подозреваемых остаются под стражей до избрания им судом меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, пять участников другой преступной группы, осуществлявшей обналичивание денежных средств, были задержаны сотрудниками полиции в начале ноября текущего года. Всего в группу входили более 20 жителей Санкт-Петербурга и других регионов России. Тогда было проведено 45 обысков в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ростове-на-Дону.

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