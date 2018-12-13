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Росздравнадзор получает право контрольной закупки

Общество

При проведении проверок

Москва, 13 декабря 2018, 10:36 — REGNUM  Закон, наделяющий Росздравнадзор правом проведения контрольной закупки, Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Контрольную закупку смогут проводить при проверке аптек на соблюдение правил отпуска препаратов или соблюдение запрета продажи фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарств.

Контрольная закупка при осуществлении государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, государственного контроля за обращением медицинских изделий и государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств может быть проведена Росздравнадзором незамедлительно с одновременным извещением органа прокуратуры.

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