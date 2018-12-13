Глава МИД ЮАР: более 800 граждан за рубежом находятся в тюрьме

Кейптаун, , 11:45 — REGNUM Во всем мире более 800 южноафриканцев находятся за решеткой за различные преступления, начиная от правонарушений, связанных с визами, до незаконного оборота наркотиков, сообщил 12 декабря новостной портал «Maroelamedia», ссылаясь на заявления министра иностранных дел ЮАР.

Один из последних случаев задержания связан с 19-летней Тристан-Ли Ниманд из Ист-Лондона, которая уже в течение месяца содержится в тюрьме в Китае в тяжелых условиях, в связи с ее деятельностью по преподаванию английского языка. Департамент международных отношений и сотрудничества (Dirco) заявил, что девушка въехала в Китай по краткосрочной визе. Она была арестована 16 ноября по подозрению в том, что ее деятельность в качестве преподавателя английского языка в Китае незаконна.

«Китайские службы безопасности расследуют это дело», — заявили в департаменте. В соответствии с законом в провинции Цзянсу, посещение или телефонные звонки задержанным не допускаются в период расследования.

Линдиве Сисулу, министр иностранных дел ЮАР, сказала, что из 800 южноафриканцев, содержащихся в иностранных тюрьмах, более 200 находятся в Южной Америке, где они обвиняются в незаконной деятельности, связанной с наркотиками.

Всего за последние шесть месяцев в Китае было задержано 98 человек за нарушение визового режима, 23 из которых все еще находятся под стражей, в то время как китайская полиция расследует выдвинутые против них обвинения.

Сисулу обратилась к южноафриканцам, выезжающим за границу, с призывом зарегистрироваться в дипломатических представительствах за рубежом и убедиться, что у них с собой есть все нужные документы.

«Крайне тревожно, что так много южноафриканцев задерживают за границей», — сказала Сисулу, добавив, что она попросила генерального директора департамента позаботиться о том, чтобы все 800 задержанных получили консульскую помощь.