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Граждане России жертвуют на благотворительность больше олигархов — СМИ

Общество

Отдельные богатые граждане жертвуют в год 40–80 млрд рублей, в то время как пожертвования населения составляют от 140 млрд до 160 млрд рублей в год

Москва, 13 декабря 2018, 10:30 — REGNUM  Наибольшую долю в совокупных расходах на благотворительные проекты в России занимают пожертвования населения (от 140 млрд до 160 млрд рублей в год), сообщает 13 декабря РБК.

По данным исследования «Российский филантроп», проведенного фондом «Сколково» и банком UBS, крупнейшие российские нефтегазовые компании жертвуют на благотворительность 100−120 млрд рублей в год, компании рангом ниже — от 60 млрд до 100 млрд рублей. Отдельные богатые граждане жертвуют в год 40−80 млрд рублей, говорится в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря президент РФ Владимир Путин вручил государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности. Лауреатом премии в правозащитной деятельности за 2018 год стал председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Премия за достижения в благотворительной деятельности была присуждена главе фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» Льву Амбиндеру.

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Благотворительность
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