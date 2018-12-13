Анонсирован выход настольной игры по серии Metal Gear Solid

Токио, , 10:27 — REGNUM Компании IDW Games и Konami выпустит настольную игру, в основу которой ляжет игровая серия Metal Gear Solid. Об этом 12 декабря сообщил портал Game Revolution.

Metal Gear Solid: The Board Game поступит в продажу в 2019 году. В неё смогут одновременно играть до четырёх человек. Каждый из игроков сможет выбрать себе одного из четырех героев, им будут доступны несколько миссий, которые нужно будет выполнить, не поднимая тревоги. Создатели настольной игры отмечают, что благодаря интересному геймплею каждая её партия будет уникальной.

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Напомним, серия игр Metal Gear в жанре стелс-экшн (игра, в которой главный герой при выполнении миссии должен остаться незамеченным) создавалась под руководством известного геймдизайнера Хидэо Кодзимы. Последней в цикле стала Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, игра вышла в сентябре 2015 года.

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