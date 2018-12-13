В чувашском городе суд запретил убивать бродячих собак

Чебоксары, , 10:26 — REGNUM В чувашском Новочебоксарске суд запретил деятельность организации, которая отлавливала и убивала безнадзорных животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Муниципальный контракт на оказание услуги по отлову, перевозке, временному содержанию и утилизации безнадзорных животных на территории Новочебоксарска был заключён летом 2018 года между управлением городского хозяйства мэрии и обществом «ЭКО». Напомним, сумма контракта составила 680 тыс. рублей за отлов до 31 декабря 2018 года почти 420 животных.

По данным надзорного ведомства, в последующем компания заключила договор субподряда с индивидуальным предпринимателем на оказание данных услуг. Но в нарушение требований федерального закона, регулирующего порядок проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, с 13 августа по 13 сентября 75 бродячих животных были умерщвлены на месте их обнаружения, отмечается в релизе.

«Ни одно животное не было помещено в пункт передержки, так как организация и предприниматель пункта передержки отловленных животных не имели, договор на использование какой-либо территории в данных целях не заключали. Соответственно, умерщвляя кошку или собаку на месте их отлова, они нарушают права законных владельцев животных на их возврат», — говорится в сообщении.

Был подан иск в Ленинский районный суд Чебоксар о признании деятельности компании «ЭКО» и индивидуального предпринимателя по умерщвлению безнадзорных животных без передержки в пункте временного содержания незаконной. Также прокуратура просила запретить им отлавливать бродячих животных до обустройства пункта временного содержания (пункта передержки). Требования прокуратуры были удовлетворены. Решение суда в законную силу не вступило.

Отметим, при отлове «охотники» должны убедиться, что пойманная ими собака или кошка действительно беспризорная и у нее нет хозяина. Зоозащитники рекомендуют владельцам надевать на домашних животных ошейник с данными хозяина либо чипировать их. В мэрии Новочебоксарска ранее заявляли, что планируют в 2019 году создать центр передержки. В Чебоксарах, напомним, такой центр для животных создан.