По месту работы должника можно будет взыскать максимум 100 тыс. рублей

Москва, , 10:26 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о пороге суммы задолженности, которую можно удержать для выплат должнику, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Закон направлен на расширение возможностей исполнения требований исполнительных документов вне рамок исполнительного производства.

Повышается сумма задолженности, при которой исполнительный документ может направляться взыскателем для удержания денежных средств в организацию или иному лицу, выплачивающему должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи, с 25 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

По данным ФССП, в начале 2018 года в исполнении находилось 4,5 млн исполнительных производств с суммами взыскания в 25−100 тыс. рублей, а 1,1 млн из них приставы направили по месту работы граждан.