Спустя четыре года Zenimax и Facebook пришли к соглашению

Роквилл, США, , 10:57 — REGNUM Завершился судебный процесс между Facebook и компанией Zenimax, которая занимается изданием, распространением и разработкой компьютерных игр. Спустя четыре года судебного разбирательства обе стороны отозвали претензии и достигли договорённости, сообщает gamesindustry.biz

«Мы очень рады, что смогли достичь соглашения, которое полностью удовлетворяет нас. Нам не нравится выяснять отношения через суд, однако мы всегда готовы оспаривать любые нарушения и присвоение нашей интеллектуальной собственности сторонними компаниями», — сообщил Роберт Алтман, исполнительный директор Zenimax.

Известно, что Zenimax приняли предложение Facebook, отказавшись от предъявления новых требований по делу. Однако подробности соглашения не разглашаются.

Напомним, что судебный процесс между Zenimax и Facebook начался более четырёх лет назад. Представители Zenimax обвинили основателя компании Oculus Палмера Лаки в нарушении договора о неразглашении и незаконном присвоении интеллектуальной собственности компании. Facebook должны были выплатить $4 млрд, однако решением суда эту сумму сократили до $250 млн.

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