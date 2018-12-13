«Чиновникам не стыдно»: пенсионер потратил свои сбережения на ремонт палат

Краснобаковский район, Нижегородская область, , 10:09 — REGNUM Пенсионер из нижегородского посёлка Быструха Василий Найденко, полечившись в местном отделении больницы в селе Красные Баки одноимённого района Нижегородской области, поразился царящей там разрухе — в здании 35 лет не было ремонта. Предыдущее руководство областного минздрава посулило помощь районной больнице, но своих обещаний так и не выполнило, тогда пенсионер организовал сбор средств по друзьям и вложил собственные накопления в ремонт 20 палат. 13 декабря 2018 года будет открыта последняя из них, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Обычный пенсионер из посёлка Быструха Краснобаковского района Нижегородский области отремонтировал целое отделение местной больницы, а теперь чиновникам из минздрава останется только перерезать праздничную ленточку. На все работы ушло два года, ремонтировать начал сразу после того, как пришлось там полечиться, — настолько поразили его условия, к работе привлекал друзей и знакомых. И это не первая стройка в его жизни, до этого пенсионер добился строительства железнодорожной станции в родном посёлке. История просто поражает, и главное, что местным чиновникам ни капли не стыдно за то, что их работу выполняют другие люди», — пишет на своей личной странице в соцсетях депутат Госдумы (фракция ЛДПР) Александр Курдюмов.

О пожилом активисте стало известно из нижегородского издания, которому он дал интервью.

«Лежу в палате и вижу — из шва на потолке сыплется штукатурка, стены на метр сгнили, на полах заплаты негде ставить. Тридцать пять лет не было ремонта! Я и подумал — да елки-палки, пожертвую я свою пенсию, да еще у жены есть пенсия, да и запас на похороны есть», — цитирует 76-летнего Василия Найденко издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Мужчина не просто отдал свои средства и забыл, он также сам закупал материалы, привозил их, контролировал ход работ. На ремонт 20 палат терапевтического отделения потребовалось два года, и вот 13 декабря 2018 года он был завершен. В каждой палате появились сведения об участниках «большой стройки», вложивших свои деньги в благое дело.

Поступок пожилого нижегородца вызвал положительную реакцию у жителей региона, хотя не забыли они и о чиновниках, в чьи задачи входит ремонт медучреждений.

«Вот таких бы людей во власть! Так нет, скажут: «Возраст…» Будут искать «эффективных менеджеров», «Такие люди должны быть в каждом дворе, в каждом доме, и чтоб в случае невозможности продолжить начатое дело одного его мог подхватить другой. Но порода людей сейчас такая, что я деньги заплатил и мне должны. Хотите сделать мир лучше, сделайте его лучше вокруг себя!», «Владимир Винокур в начале нулевых с самолёта экстренно попал в нашу первую градскую, в благодарность потом выделил денег на ее ремонт», «Молодец мужик!!! Приятно осознавать, что есть еще такие люди!», «Губернатору надо создать комиссию с постановкой вопроса о компенсации из бюджета денег участвующим или выделить те же средства для ремонта еще одного отделения. Представить тов. Найденко к награде, чтобы другим повадно было», — делятся мнением горожане.