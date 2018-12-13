В Якутске прошла выставка предметов советского быта «Назад в СССР»

Якутск, , 10:00 — REGNUM Около 500 экспонатов из личных коллекций преподавателей и студентов были представлены на выставке предметов советского быта «Назад в СССР», которая прошла на историческом факультете Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Организаторами мероприятия выступили кафедра всемирной, отечественной истории, этнологии, археологии исторического факультета СВФУ и студенческий научный кружок «КЛИП».

"В последние годы в обществе появился интерес к советским вещам — многие собирают коллекции, продают и обмениваются предметами. Поэтому мы решили организовать выставку», — сообщила руководитель научного кружка, доцент исторического факультета СВФУ Наталья Радченко.

Экспозиция была представлена советской техникой, реконструкцией рабочего и домашнего уголка, открытками, игрушками, плакатами. На мероприятии звучали пластинки с песнями советских исполнителей. Особенной популярностью у студентов пользовалась печатная машинка «Любава» и советские фотоаппараты. Один из сотрудников СВФУ принес коллекцию советских монет. Для домашнего уголка на ретроскладе краеведческого музея была куплена елка.

По оценкам организаторов, экспозиция привлекла около 200 человек. Радченко сообщила, что интересный опыт был получен в первые. В будущем в университете планируют проводить тематические ретро-выставки.

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