Синоптики сообщили о шлейфе снеговых туч над Москвой

Москва, , 09:54 — REGNUM Температура в Москве 13 декабря перейдёт в отрицательное значение, сообщили ИА REGNUM в центре «Фобос».

"Сегодня в зоне фронтального раздела над Москвой протянется шлейф снеговых туч», — сообщили синоптики.

При этом осадки будут носить умеренный характер, ожидаются облачность и небольшой снег.

«Северо-восточный ветер станет закачивать более холодный воздух, столбики термометров окажутся в отрицательном секторе, на дорогах и тротуарах станет скользко», — говорится в прогнозе.

Температура воздуха в Москве достигнет — 2 градусов, в Подмосковье — — 3 градусов. Атмосферное давление поднимется до отметки 754 мм ртутного столба.