В Петербурге прошли обыски по делу «Суммы» и намыва на Крестовском острове

Санкт-Петербург, , 10:00 — REGNUM Серию обысков и допросов провели сотрудники МВД и ФСБ России в Санкт-Петербурге. Следственные действия связаны с уголовным делом в отношении владельцев группы «Сумма» и созданием намывных территорий на Крестовском острове, на которых построена станция «Новокрестовская».

По данным интернет-газеты «Фонтанка», оперативники работали в помещениях городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и дирекции транспортного строительства (ДТС), отвечавших за создание намыва и станции метро, а также в квартирах предполагаемых фигурантов.

«В здание главного следственного управления ГУ МВД на Лиговке доставили представителей контрагентов группы «Сумма» по проекту на Крестовском острове, на новом месте работы потревожили экс-главу комитета по строительству Сергея Морозова», — отмечает источник.

Возможно, некоторым задержанным на время следствия будет избрана мера пресечения, но сделают это московские суды, поскольку дело «Суммы» расследуют федеральные органы.

Криминальные действия могли быть совершены при выполнении компанией «Интэкс», входящей в группу «Сумма», контракта на создание намывной территории в 16,6 га для размещения станции метро «Новокрестовская». Стоимость контракта составляла 2,2 млрд рублей.

По данным «Фонтанки», правоохранители проверяют на причастность к преступной деятельности бывших и действующих сотрудников КРТИ и ДТС, а также комитета по строительству и топ-менеджеров ряда коммерческих структур, в том числе «Метростроя».