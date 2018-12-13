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Планетарий Кемеровского университета откроется летом 2019 года

Общество

Он должен стать интерактивной научной площадкой для обмена знаниями в области астрономии

Кемерово, 13 декабря 2018, 09:44 — REGNUM  Открытие планетария Кемеровского государственного университета запланировано на лето 2019 года, сообщает 13 декабря пресс-служба вуза.

Директор учебно-исследовательского центра КемГУ Оксана Красильникова сообщила, что современный планетарий продолжит заложенные традиции, которые будет сочетать с новейшими технологиями, современным оборудованием.

«Планетарий должен стать интерактивной научной площадкой для обмена знаниями в области астрономии, естественных и гуманитарных наук. В планах — интеллектуальные квесты, викторины, конкурсы, показ и обсуждение научного кино», — сообщила представитель университета.

По её словам, ректор КемГУ показал проект нового планетария, озвучил его концепцию и задачи, благодаря чему возникли идеи относительно деятельности нового планетария.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в планетарии КемГУ продолжается реконструкция. Предполагается, что после открытия он станет центром астрономии в регионе, привлекательным для школьников и потенциальных студентов.

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