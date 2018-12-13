На Урале школьники добираются до школы за 13 км из-за «плохой» дороги

с. Байкалово, Свердловская область, , 09:48 — REGNUM В Свердловской области школьники из деревни Сапегина вынуждены самостоятельно добираться до районной средней школы в селе Байкалово. При этом расстояние между населёнными пунктами составляет 13 километров.

Данная ситуация попала в поле зрения прокуратуры Свердловской области. В ходе надзорных мероприятий было установлено, что участок четырёхкилометровый дороги местного значения между населенными пунктами деревнями Сапегина и Шаламы, относится к V категории автодорог (без твёрдого покрытия), при этом по закону перевозка детей по данной категории дорог не допускается.

«В целях защиты прав учащихся в суд было направлено исковое заявление об обязании администрации муниципального образования «Байкаловское сельское поселение» привести автодорогу «дер. Шаламы — дер. Сапегина» в соответствие с требованиями, предъявляемыми к автодорогам IV категории, и возложении обязанности на Управление образования Байкаловского муниципального района организовать бесплатную, отвечающую требованиям безопасности, перевозку обучающихся в МАОУ «Байкаловская средняя общеобразовательная школа» и обратно», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объёме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области в поле зрения властей попала автодорога ведущая к селу Серебрянка. Произошло это после того, как на итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2016 году на проблему обратил внимание уральский журналист.

В итоге глава государства в начале 2017 года поручил свердловским властям отремонтировать дорогу из Нижнего Тагила до Серебрянки до 1 июня 2017 года. Однако работы затянулись, и автодорога была сдана в эксплуатацию в октябре 2017 года. Отметим, что на проведение ремонтных работ из бюджета Свердловской области было выделено 250 млн рублей.

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